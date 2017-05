Ils arnaquaient des particuliers avec un faux site de dépannage à domicile

Trois personnes d'une trentaine d'années ont été interpellées à Carquefou le week-end dernier et placés en garde à vue pour escroquerie en bande organisée. Ils sont accusés d'avoir arnaqué une vingtaine de personnes en 4 mois. Le préjudice est estimé à 26 000 euros.

Un faux site internet, des dépannages mal faits et de fausses factures... Le mode opératoire des trois escrocs était bien ficelé. Pour une porte claquée par exemple, un particulier fait appel à l'entreprise en question en tapant "SOS serrurier" sur internet... 30 minutes plus tard, un employé est sur place pour dépanner. Une fois le problème réglé, il demande au client de payer tout de suite, par carte ou par chèque, qu'il promet d'encaisser plus tard. L'escroc repart ensuite très vite après son intervention.

13 plaintes en quatre mois

Jusqu'ici, tout paraît normal. Sauf que, la facture se révèle fausse, la prestation est encaissée dans la minute et les problèmes ne sont que partiellement réglés, voir pas du tout, et le tout est facturé environ 1 600 euros la serrure.

D'autres factures sont aberrantes: une fuite sur un ballon d'eau chaude coûte 800 euros à une victime, une autre payera 1 400 euros pour une ouverture de porte et le remplacement d'un disjoncteur 1 600 euros. Les victimes se plaignent donc très vite et essayent de contacter l'entreprise, en vain.

Entre février et avril 2017, la brigade des affaires financières de la Sûreté départementale de Nantes a recensé 13 plaintes pour escroquerie suite à des dépannages à domicile. Aujourd'hui, on compte 17 victimes sur Nantes et le préjudice s'élèverait à 26 000 euros.

Au cours de leurs investigations, les enquêteurs font le lien avec des faits similaires à Angers. Ils recoupent et tombent sur trois individus identifiés à Carquefou, tous âgés d'une trentaine d'années. Ils ont été interpellés et placé en garde à vue en fin de semaine dernière. Le cerveau de l'escroquerie est en prison. Les deux autres sont libres.