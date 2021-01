Ils auraient volé 32.000 euros de marchandises : cinq intérimaires d'Amazon à Saran arrêtés en flagrant délit

Cinq salariés intérimaires ont été arrêtés en flagrant délit mercredi chez Amazon Logistique à Saran, près d'Orléans. Dans leurs véhicules et à leur domicile, les policiers on retrouvé des marchandises volées dans l'entreprise. Montant : 32.000 euros. Deux sont placés en détention provisoire.

Les policiers de la BAC (brigade anticriminalité) ont interpellé cinq salariés intérimaires mercredi 27 janvier à 5h30 du matin sur le site Amazon Logistique de Saran, au nord d'Orléans. Ils sont soupçonnés d'avoir dérobé des marchandises dans l'entreprise, pour un montant de 32.000 euros.

Repérés par la sécurité d'Amazon

Tout commence par un signalement d'un agent de sécurité d'Amazon qui repère un salarié au comportement douteux, nous indique la police, puisqu'il effectue des allers-retours entre l'entrepôt et sa voiture sur le parking avec des petits cartons.

Les policiers de la BAC d'Orléans interviennent rapidement et interpellent cinq salariés en flagrant délit, deux femmes de 24 et 38 ans, et trois hommes de 29, 32 et 34 ans. Tous sont placés en garde à vue. On ignore depuis combien de temps les vols présumés duraient.

Deux des cinq interpellés placés en détention

Ils ont été déférés au parquet d'Orléans. Deux d'entre eux, âgés de 29 et 34 ans, sont placés en détention provisoire, et sont jugés en comparution immédiate ce vendredi après-midi devant le tribunal judiciaire d'Orléans pour vol aggravé en récidive.

Le troisième homme du groupe, laissé libre, est lui aussi jugé ce vendredi après-midi, pour vol aggravé. Les deux femmes ont comparu dans le cadre d'une procédure de plaider-coupable (CRPC), selon la police.