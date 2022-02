Ils avaient attiré un jeune homme dans un guet-apens : 4 accusés aux assises de la Manche

Trois hommes et une jeune femme d'une vingtaine d'années doivent répondre de séquestration et actes de barbarie devant la cour d'assises de la Manche du 24 au 28 février. Les faits s'étaient déroulés en avril 2019, à Cherbourg,

Quatre jeunes d'une vingtaine d'années sont jugés à partir de ce jeudi 24 février 2022 devant la Cour d'assises de la Manche, à Coutances. Ils sont accusés de séquestration avec préméditation, violences en réunion et actes de barbarie. En avril 2019, à Cherbourg, ils avaient attiré un autre jeune dans un guet-apens, sur fonds d'affaire de stupéfiants.

​​​Au cœur de ce déchainement de violence : une dette de 200 euros

La victime est attirée dans le guet-apens par une adolescente, qui dit vouloir lui acheter de la drogue. Le jeune homme se présente chez elle. Mais ce sont deux garçons, alors âgés de 18 et 19 ans, qui lui ouvrent. Et c’est alors un règlement de compte. Des coups de crosse mais aussi des brulures de cigarettes, des lacérations sur le visage et tout le corps. Une balle à blanc est même tirée dans une porte. Au bout de plusieurs heures, les bourreaux relâchent le jeune homme, en le menaçant de mort s'il parle. Mais la victime se rend directement au commissariat, le corps couvert d’ecchymoses.

Une affaire d'abord présentée en correctionnelle

L'affaire avait d'abord été portée en correctionnel, au tribunal de Cherbourg, mais à l’audience, au vu du régime de torture infligée à la victime, l'avocate des parties civile avait demandé le renvoi aux assises. A la barre, les deux agresseurs, mais aussi la jeune fille qui a attiré la victime et un 3e homme jugé pour non-assistance à personne en danger

Les 4 accusés ont reconnu les faits. Ils encourent 15 ans de réclusion criminelle.