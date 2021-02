Huit hommes soupçonnés d'avoir volé un diamant à Cannes arrêtés en région parisienne

C'est l'aboutissement d'une enquête de plusieurs mois, menée conjointement par les polices françaises, espagnoles et catalanes. Huit hommes ont été arrêtés à Bondy, en région parisienne, soupçonnés d'être à l'origine de plusieurs vols de diamants ces derniers mois. Et parmi leur butin, le vol d'un diamant en août 2020 à Cannes. Ce diamant de 101 carats, d'une valeur estimée à 4,5 millions d'euros, avait été volé à un vendeur dans un hôtel de luxe cannois.

Les voleurs présumés utilisaient à chaque fois la même méthode : ils se faisaient passer pour des acheteurs de diamants, puis ils détournaient l'attention du vendeur et en profitaient pour échanger la boîte du diamant avec une boite vide, pour repartir avec la pierre précieuse.

L'enquête avait débuté avec le vol d'un diamant estimé entre 7 et 15 millions d'euros à Barcelone, en janvier 2020. Le groupe était spécialisé dans les arnaques aux voitures anciennes et aux diamants, selon la police espagnole. Lors de leur arrestation, les hommes étaient en possession d'une grosse somme d'argent, en francs suisses et en euros.