Entre 150 à 200 fêtards ont été délogés ce samedi matin à Lussas, en Ardèche, par un dispositif impressionnant de 110 gendarmes. Installés depuis la veille dans une forêt de la commune, les participants à cette fête ont été dispersés dans le calme. Du matériel de son et lumière a été saisi.

Ils avaient installé estrade, buvette et chapiteau : près de 200 fêtards délogés à Lussas, en Ardèche

Canapés, frigo, estrade et chapiteau installés dans les bois

Appelés sur place, les gendarmes ont découvert tout ce qu'il faut pour faire la fête : une buvette, un chapiteau et une estrade pour les musiciens, et pour les spectateurs, des canapés, des frigos et un groupe électrogène. D'après les forces de l'ordre, la plupart des participants portaient le masque. Ces fêtards, dont la moyenne d'âge tourne autour de la trentaine, étaient originaires de toute la France, certains même de Suisse.

La gendarmerie a mis en place un dispositif de sécurité impressionnant pour bloquer le site, dès la soirée du vendredi, d'après les témoins : aux effectifs locaux se sont ajoutés un escadron de gendarmerie, des effectifs du groupement, des équipes cynophiles et des motards, ainsi que des membres de la police judiciaire.

Les fêtards sont partis dans le calme après des contrôles d'alcoolémie. Du matériel de son et lumière a été saisi.