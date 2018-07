Le tribunal correctionnel d'Avignon a condamné ce jeudi Medhi Mamèche et Abdelkader Kettaf pour avoir enlevé un jeune kayakiste breton à Toulouse le soir de la fête de la musique, et l'avoir forcé à les suivre jusqu'à Avignon. Jusqu'à un an et demi de prison ferme pour les deux jeunes Avignonnais.

Avignon, France

Un an et demi de prison ferme pour l'un, un an pour son complice. Le tribunal correctionnel d'Avignon a condamné jeudi Medhi Mamèche et Abdelkader Kettaf, notamment pour enlèvement et séquestration. Les deux jeunes hommes de 19 et 22 ans avaient retenu en otage un auto-stoppeur sur la route de Toulouse à Avignon, le soir de la fête de la musique.

"Si les faits n'étaient pas aussi graves, les multiples changements de versions pourraient porter à sourire", entame la procureure de la République. "Vous me croyez ou pas, je m'en fous !", s'emporte le premier prévenu Medhi Mamèche. Le jeune homme de 19 ans, poings serrés, nie avoir intimidé l’auto-stoppeur avec une arme, tout juste a-t-il saisi le pistolet. La séquestration, pas sa décision : "C'est Abdelkader qui roulait, moi j'ai mis de la musique et je dormais, je m'en foutais de l'autre !" "C'est pourtant bien vous qui lui avez volé son téléphone ?", demande la présidente. "Je l'ai pris et mis dans la boîte à gants", rectifie l'accusé. Pendant l'audience, il a reconnu avoir volé un téléphone à une autre victime un peu plus tôt dans la soirée.

À ses côtés dans le box, Abdelkader Kettaf, chemise blanche, fait profil bas. Au volant cette nuit là, il reconnait avoir changé de direction, regrette, s'excuse, "mais jamais je n'ai touché d'arme" insiste-t-il. Qui de Mamèche ou Kettaf a mené cet épisode infernal ? "Nous deux" répond Kettaf. Certainement pas Mamèche, "il a le QI d'un enfant de 9 ans", répond son avocate, convaincue de l’irresponsabilité de son client. Un avis démenti par l'expertise psychiatrique.

Les deux hommes, en détention provisoire, ont été incarcérés à l'issue de l'audience.

Leur victime, Malo Quémeneur, champion de France de kayak junior, n'était pas présente au procès. Son avocat l'a décrit comme un jeune homme traumatisé par son agression, en proie à des angoisses et à des troubles du sommeil.