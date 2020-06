Ils avaient séquestré et prostitué une adolescente de 14 ans : deux hommes et une femme condamnés à Montargis

Le tribunal correctionnel de Montargis a condamné deux hommes et une femme, ce mercredi, qui avaient séquestré et prostitué une ado de 14 ans, en février et mars 2020. Le proxénète, âgé de 24 ans, écope de quatre ans de prison et reste incarcéré. Les deux autres prévenus sont condamnés à un an ferme