Ils avaient tenté de faire passer des migrants au départ de Port-en-Bessin : six hommes devant le tribunal

Six Irakiens se retrouvent ce mardi matin à la barre du tribunal correctionnel de Caen. Six hommes âgés de 28 à 37 ans, soupçonnés d'avoir tenté en décembre 2020 de faire traverser la Manche à douze migrants dans une embarcation de fortune. Une tentative de traversée qui, fait rarissime, a eu lieu au départ de Port-en-Bessin, à près de 200 kms des côtes anglaises.

"C'était de la folie" se souvient Stéven Gérard, le président de la station SNSM de Port en Bessin. Dans la nuit du 29 au 30 décembre 2020 vers 2 heures du matin, les sauveteurs sont appelés pour récupérer un petit bateau qui vient de chavirer au niveau de la cale. "Il n'y avait à bord qu'un ou deux gilets de sauvetage, quelques planches de natation qu'on trouve dans les piscines. Rien d'adapté pour une telle traversée. De toute façon, le bateau n'était pas adapté pour le nombre de personnes qui étaient à bord."

S'ils avaient pris la mer, "on n'aurait retrouvé que des cadavres"

Douze ressortissants irakiens et iraniens, dont un bébé de 3 mois, sont récupérés, frigorifiés par l'eau glacée, pas plus de cinq degrés en cette nuit de décembre. Heureusement que le bateau a chaviré là soupire Steven Gérard. "Les conditions de mer n'étaient pas faites pour une telle traversée, donc je pense que dans le malheur, le fait d'avoir chaviré sur la cale devant la station de sauvetage, ça leur a sauvé la vie, parce qu'il est quasi sûr qu'ils n'auraient jamais pu gagner les côtes anglaises sains et saufs. On n'aurait retrouvé que des cadavres".

Alors pourquoi une telle traversée a-t-elle tentée là ? Parce que les passeurs savaient que l'endroit n'était pas surveillé comme d'autres ports. Mais en entassant douze personnes en plein hiver dans un bateau de 5m70, pouvaient-ils ignorer les risques ? Ils encourent 10 ans de prison.

Début de l'audience à 8h30.