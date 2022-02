Ils avaient tiré sur la discothèque de Mathay : cinq ans de prison

L'affaire avait suscité un certain effroi dans le Pays de Montbéliard. Le 15 octobre dernier au petit main, des tirs retentissent sur le parking de la discothèque le Cario-Club à Mathay. Deux cousins âgés de 28 et 34 ans venaient de se faire refouler de l'établissement à cause d'un faux pass sanitaire. Ils rebroussent chemin pour revenir deux heures plus tard, armés d'un glock 17, un pistolet semi automatique dont ils font usage à partir de leur voiture. C'était l'heure de fermeture. Un jeune client avait été blessé au genoux.

Une prise de risque phénoménale

Huit impacts de balles seront relevés sur la façade et la porte d'entrée de la discothèque. Des balles de 9 millimètres, "taillées pour tuer", insiste la partie civile. "Ils ont appuyé à huit reprises sur la détente. Ca montre une résolution délinquante déterminée et une prise de risque phénoménale", explique Randal Schwerdorfer, l'avocat de la jeune victime.

A la barre, les deux cousins peinent à justifier ces tirs, au seul motif d'avoir été refoulés pour un faux pass sanitaire. "On voulait tirer en forêt. Avec l'alcool, on a dérapé. C'est du grand n'importe quoi" reconnaît l'un des deux.

Après avoir tiré, ils sont allés recharger leur pistolet

Un dérapage de taille, si on écoute le témoignage glaçant du gérant de la discothèque. "Ils ont tiré à l'heure de la fermeture, au moment ou les clients sortaient, avant de partir recharger leur pistolet Glock 17 sur un parking éloigné. Il y avait 220 personnes dans l'établissement ce soir-là. C''est traumatisant. Que ce serait-il passé si deux agents de sécurité ne les avaient pas maitrisé à ce moment-là ?" interroge Mustapha Alami. "Ils auraient pu m'ôter la vie" ajoute l'un des vigiles.

Car entretemps, ils ont fait une victime. Un jeune client touché au genoux par une balle qui a traversé la porte de l'établissement. Le jeune homme témoigne à la barre. Il dit son traumatisme et ses difficultés à se remettre de cette blessure.

"Quelques centimètres plus haut, le jeune homme aurait été fauché à jamais", insiste la procureur de la république, Ariane Combarel. "Ces deux-là ont pris le risque d'ôter la vie. Ils doivent l'assumer".

Le jugement sera conforme aux réquisitions : cinq ans de prison dont trois ans ferme. Le tribunal prononce un mandat de dépôt à effet différé. Les deux cousins devront se présenter à la maison d'arrêt le 16 mars prochain.