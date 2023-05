Ils avaient volé 70.000 euros dans un DAB au sud de Toulouse, trois braqueurs interpellés

Les faits en Haute-Garonne ont eu lieu durant le week-end du 22 avril, dans la paisible commune d'Eaunes, 6.000 habitants dans le Muretain. Une technique redoutable qui consiste à prendre le contrôle d'un distributeur de billets afin d'en vider le contenu, sans débiter les comptes de clients. Du hacking de haute volée qu'on appelle dans le langage des enquêteurs du "jackspotting". Trois individus, âgés de 26 à 31 ans ont été mis en examen à Paris par la section de lutte contre la cybercriminalité de la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée. Ils sont soupçonnés d'autres braquages du genre dans le grand Ouest.

À Eaunes, les voleurs ont d'abord fait un trou dans le distributeur de la Banque Populaire à l'aide d'une disqueuse. Via des fils, le terminal du distributeur est alors connecté à un ordinateur. Un pirate, sur place ou à distance, parvient alors à faire sortir les billets de banque sans violence et sans déclencher le dispositif anti-vol qui tâche d'encre les billets volés.

Les trois hommes ont été interpellés le 9 mai à Coutras, en Gironde et mis en examen le 12 mai pour des faits de vols en bande organisée, et association de malfaiteurs en vue de commettre le crime de bande organisée, ainsi que pour entrave et altération du fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données, maintien frauduleux dans celui-ci et détention de matériel permettant de le faire. L'enquête a débuté en mars, pour une dizaine de faits au total en Occitanie mais aussi en Aquitaine et en Charente. Le préjudice total est estimé à 80.000 euros ce qui sous-entendrait que le braquage d'Eaunes est leur plus gros fait d'armes.