Ils avaient volé des milliers de masques à la Région, quatre hommes devant le tribunal d'Amiens ce jeudi

L'audience a duré plus de deux heures ce jeudi au tribunal correctionnel d'Amiens

L'affaire avait fait grand bruit et avait suscité l'émoi à l'époque. Quatre hommes mis en examen pour vol ou complicité de vol pour avoir dérobé 50.000 chirurgicaux masques dans un entrepôt de la région des Hauts-de-France à Amiens. Les faits remontent à août 2020, une période où ces protections étaient encore un produit rare et s'arrachaient à prix d'or. Ces quatre hommes étaient invités à s'expliquer ce jeudi 9 décembre devant le tribunal correctionnel d'Amiens.

Arrondir les fins de mois

Parmi eux, les deux auteurs présumés du vol. Tous les deux reconnaissent les faits. Comme l'ensemble des prévenus, ils étaient agents de sécurité dans la même société au moment des faits. Ils ont expliqué à la barre avoir eu l'idée de ce vol pour arrondir leurs fins de mois. Ils font alors face à une baisse de contrats liés à moins d'événements à encadrer. Cependant, ils contestent le nombre de masques volés. Loin des 50.000 mentionnés par la région, ils évoquent plutôt 14.000 entreposés dans sept cartons.

À côté d'eux à la barre, les deux complices présumés ont eux demandé la relaxe. Le premier, l'agent de sécurité de l'entrepôt le soir du vol, a expliqué avoir rencontré ses deux collègues. Il leur a même donné les clés du site, mais après avoir eu l'autorisation de son supérieur hiérarchique par SMS. Il ajoute, cependant, que par "précaution", il leur a donné un faux code pour l'alarme. Celle-ci a d'ailleurs sonné le soir des faits. Le second complice présumé, n'est autre que le supérieur hiérarchique en question. S'il a nié avoir eu connaissance des motivations des deux voleurs présumés - sans convaincre le tribunal -, son action a été déterminante. C'est lui qui donne le bon code de l'alarme lorsque l'un des voleurs l'appelle. C'est lui qui donne auparavant l'autorisation à l'agent de sécurité d'ouvrir l'entrepôt aux deux hommes.

Un an de prison avec sursis demandé

Reste les zones d'ombre, si les deux principaux accusés ont assuré n'avoir pu transporter que sept cartons dans leur 3008, l'enquête fait mention d'un autre break présent sur le parking au moment des faits. Autre interrogation, la valeur de la marchandise volée Elle est estimée par le tribunal entre 6.580 euros et 8.512 euros pour les 14.000 masques. Les deux hommes accusés du vol ont évoqué avoir touché que 1.200 euros lors de la revente.

La Procureure de la République a cependant tenu à recontextualiser les faits lors de son réquisitoire. Elle a rappelé un vol, à une collectivité publique, à une période où les masques sont rares. Elle a demandé 12 mois de prison avec sursis et plus 6.000 euros d'amende pour les deux auteurs présumés du vol. La relaxe a été demandée pour l'agent de sécurité présent sur le site. Quant au supérieur hiérarchique, la Procureure a demandé 5 mois de prison avec sursis et 3.000 euros d'amende. Le jugement a été mis en délibéré au jeudi 16 décembre.