Dans la nuit de vendredi à samedi, deux malfaiteurs se sont emparés du contenu du coffre du restaurant Flunch, situé sur l'aire de repos de Portes-lès-Valence (Drôme) en direction de Marseille. Une employée les a surpris, ils l'ont frappée et enfermée dans un conteneur.

Drôme : ils braquent le Flunch de l'aire de Portes-lès-Valence et séquestrent une employée

Deux malfaiteurs ont volé le contenu du coffre-fort du restaurant Flunch, situé sur l'aire de repos de Portes-lès-Valence en direction de Marseille. Les faits ont eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi.

Vers trois heures du matin, les deux voleurs cagoulés et armés ont été surpris par une employée. Ils l'ont frappée et enfermée dans un conteneur avant de prendre la fuite. Elle a été libérée par une des ses collègues quelques minutes plus tard. Elle a une ITT de deux jours.

Ce samedi matin, la cellule d'investigation criminelle de la gendarmerie s'est rendue sur place pour réaliser des relevés. Une enquête en flagrance est ouverte pour vol avec arme et séquestration. Elle est menée par les gendarmes du peloton d'autoroute de Valence et la brigade de recherches de Crest.