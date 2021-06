Après avoir cambriolé une banque en passant par les égouts, ils remettent ça un an plus tard en se servant d’un tractopelle. Trois braqueurs âgés de 31, 33 et 51 ans comparaissent du 14 au 16 juin devant la cour d’assises de Haute-Garonne.

Ils braquent une banque en creusant un tunnel et un an plus tard ils utilisent un tractopelle

Un scénario digne d’un film : après avoir cambriolé une banque près de Toulouse en passant par les égouts, ils remettent ça un an plus tard en se servant d’un tractopelle.

Trois braqueurs âgés de 31, 33 et 51 ans comparaissent du 14 au 16 juin devant la cour d’assises de Haute-Garonne. Ils sont soupçonnés d’avoir tenté en 2015 de s’emparer du distributeur de billets de l’agence Crédit Agricole de Pechbonnieu à l’aide d’un tractopelle. Deux de ces hommes sont également impliqués dans le casse de Bessières et ses 2 millions et demi d’euros dérobés en passant par les égouts un an plus tôt en 2014.

Tunnel pour Bessières, tractopelle pour Pechbonnieu

Le casse de Bessières près de Toulouse, c’est le remake du célèbre casse de Nice de 1976. 50 millions de francs à l’époque, dérobés en creusant un tunnel avec le célèbre Albert Spaggiari immortalisé à l’écran par Francis Huster dans "les Egouts du paradis".

Le 18 mars 2014 à Bessières les malfaiteurs creusent cette fois-ci un tunnel long de 30 mètres, atteignent la salle des coffres, raflent un butin de 2 millions et demi d’euros en espèces, or et bijoux, ils sont condamnés et décrochent le surnom de « Spaggiari toulousains ».

Deux de ces malfrats, le cerveau et le guetteur de Bessières sont soupçonnés d’avoir remis ça un an plus tard le 27 novembre 2015 avec la complicité d’un troisième homme et cette fois-ci en se servant d’un tractopelle utilisé pour arracher le distributeur de billets de l’agence du crédit agricole de Pechbonnieu. Un casse raté puisque les gendarmes arrivent peu de temps après le déclenchement de l’alarme et découvrent dans le godet du tractopelle le coffre et ses 90 000 euros.

S’en était suivi une course poursuite, avec la voiture des gendarmes envoyée au fossé.

Le procès est prévu pour durer 3 jours.