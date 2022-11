Ils braquent une boulangerie pour une Rolex à Marseille

Le rideau est resté baissé toute la journée ce lundi. Le choc pour les boulangers vers 5 heures du matin ce lundi. Deux hommes armés et casqués sont entrés dans l'établissement à la recherche d'une montre de luxe Rolex. Sauf qu'à cette heure là en pleine préparation du pain, aucun des deux propriétaires ne porte de montre de luxe. Sans doute déçus par la mauvaise pioche, les braqueurs décident de s'en prendre violemment aux boulangers en les frappant.

Quelques centaines d'euros volés

Les malfaiteurs bien déterminés à repartir avec quelque chose fouillent la caisse et volent quelques centaines d'euros avant de prendre la fuite. Jointe par France Bleu Provence la propriétaire dit être très choquée et préfère ne plus vouloir évoquer les faits. Une enquête est ouverte pour retrouver les deux braqueurs qui ont pris la fuite.