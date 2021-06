Ils cambriolaient des garages à Montpellier avec leur enfant de 8 ans

Un couple de 32 et 38 ans sera jugé ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Montpellier pour une série de cambriolages. Ils ont été identifiés grâce à la vidéosurveillance. Leur enfant de 8 ans participait aux nombreux vols dans des garages d'une résidence dans le quartier Près d'Arènes.

Un père et une mère de famille, de 38 et 32 ans, seront jugés ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Montpellier. Ils sont suspectés d'avoir cambriolé plusieurs garages début avril et début juin dans une résidence du quartier Près d'Arènes. L'enquête a démarré suite au dépôt d'une plainte de la part d'un habitant qui venait de se faire voler un groupe électrogène. Après investigations, le couple a été identifié grâce aux caméras de vidéosurveillance. Les policiers ont découvert que les parents agissaient en compagnie de leur enfant de 8 ans.

Le père déjà condamné

Le couple a été interpellé le 9 juin dernier. Le père de famille est un toxicomane. Il a déjà été condamné à un an de prison pour violences conjugales et venait de sortir de détention en novembre dernier. Au domicile familial, les policiers ont découvert plusieurs objets volés notamment huit colis, un vélo ou encore un aspirateur. Le petit garçon de 8 ans revendait le butin sur le marché de la Paillade à Montpellier. Il a été confié à ses grands-parents. Les enquêteurs ont identifié cinq victimes des cambriolages.