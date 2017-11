Ils cambriolent leur voisine, deux voleurs confondus par une paire de basket

Deux frères de 20 et 30 ans doivent comparaître mercredi devant le tribunal correctionnel de Nice pour avoir cambriolé leur voisine, à Roquebrune-Cap-Martin dans la nuit de samedi à dimanche, au troisième étage d'un immeuble. Les empreintes laissées par des chaussures de sport les ont confondus.

C'est par le balcon que les deux suspects sont passés pour entrer par effraction chez leur voisine âgée de 37 ans dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 novembre. Ils ont forcé la porte-fenêtre pour pénétrer dans l'appartement et y dérober des bijoux et du matériel informatique.

L'un d'eux a piétiné le canapé avec ses chaussures sales et quelques heures plus tard, lors de l'enquête de voisinage, les policiers sonnent aux portes pour demander si quelqu'un a entendu des bruits suspects cette nuit-là. Ils tombent nez à nez avec le voisin, une paire de Nike aux pieds qui correspond étrangement à la pointure et la semelle aux empreintes laissées.

Une perquisition dans le cadre d'un flagrant délit permet alors de retrouver chez lui et son frère les bijoux et l'informatique de la voisine. Interpellés, ils ont reconnu les faits et ont été déférés mardi devant un juge.