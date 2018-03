Tulle, Gimel-les-Cascades

Dans la nuit du 15 mars deux hommes avaient été aperçus par des voisins à proximité d'un restaurant de Gimel-les-Cascades qui venaient d'être cambriolé. Ils ont été rapidement identifiés et interpellés par les gendarmes. Leur butin, des paquets de cigarettes, du petit matériel informatique et un peu de numéraire, a été retrouvé et restitué au restaurateur. Jugés ce lundi par le tribunal correctionnel de Tulle, les deux voleurs ont écopé de 9 mois de prison ferme et ont été immédiatement incarcérés.