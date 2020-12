Ils cassent des décorations de Noël pour s'amuser, 10.000 euros de dégâts

Un jeu. Les quatre jeunes hommes ont reconnu les faits et ils n'ont pas fourni de véritable explication si ce n'est qu'ils étaient légèrement ivres et qu'ils ont commis ces dégradations pour s'amuser. C'était un peu avant 1 heure du matin dans la nuit de jeudi à vendredi. Au centre de supervision des caméras de la ville, les agents voient que ce groupe est en train de casser des guirlandes et le gros cube rouge qui se trouve sur l'esplanade face à la Porte Saint-Martin.

Intervention de la patrouille de nuit de la police municipale

L'équipe de nuit de la police municipale est intervenue la première, avec le renfort de policiers nationaux. Et les quatre hommes ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de s'enfuir. Il s'agit de quatre ressortissants italiens dont un mineur et trois jeunes majeurs de 18 et 20 ans. Ils vivent au Teil et à Portes-lès-Valence. Après leur garde à vue, ils ont été remis en liberté en attendant les décisions de justice qui seront rendues le 27 janvier et le 1er février prochain.

La municipalité qui estime les dégâts à environ 10.000 euros a porté plainte dès ce vendredi parce que ces actes sont "tellement désagréables dans une période où l'on aimerait avoir -enfin- l'esprit aux fêtes et au partage" a notamment écrit le maire Julien Cornillet dans un communiqué.