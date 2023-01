Ils chassaient alcoolisés et en pleine nuit à Raillencourt-Saint-Olle

Les 2 hommes issus d'une même famille n'étaient pas très discrets samedi soir. Ils tiraient au fusil, depuis leur voiture sur des lapins vers 23 heures aux abords d'une usine. Un agent de sécurité, un peu inquiet, a donc appelé la police et en arrivant sur place la patrouille n'a pas eu de mal à trouver les 2 chasseurs de 28 et 31 ans. Ils avaient 4 lapins morts dans leur coffre et ils avaient bien du mal à s'exprimer.

2,20 grammes d'alcool pour le passager

Quand il a soufflé dans le ballon, le chauffeur a affiché un taux d'alcoolémie de 1,54 grammes, son passager était à 2,20 grammes, l'équivalent d'une quinzaine de bières. Un miracle que ces 2 là, ait réussi à abattre 4 lapins dans cet état avancé. Les fusils ont été confisqués.

4 ans de prison et 60.000€ d'amende

Selon la procureure de Cambrai, les 2 Cambrésiens ont reconnu les faits. Ils sont poursuivis en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (plaider coupable) pour chasse non autorisée en réunion de nuit, avec usage d'un véhicule et conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Ils encourent une peine de 4 ans d'emprisonnement et 60.000€ d'amende. Les 2 hommes sont convoqués le 6 mars au tribunal de Cambrai.