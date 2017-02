Ils cherchaient de l'argent pour acheter leur drogue... La soirée se termine par un meurtre

Le procès de "Lola", ex call-girl brestoise, et de l'un de ses amis, a débuté ce lundi, à Quimper. Ils sont accusés du meurtre de Jean-Jacques Le Page. L'audio-prothésiste brestois a reçu 15 coups de couteau, dans sa villa de Plougonvelin, à l'ouest de Brest.

Presque huit ans après les faits, les versions de ce qui s'est passé dans la nuit du 23 au 24 juillet 2009 à Plougonvelin ne cessent de varier. Lola, l'hôtesse accusée de meurtre, multiplie les versions depuis son arrestation.

Il l'invite à son domicile, la soirée dégénère

Ce qui est avéré et confirmé par les différentes expertises et analyses scientifiques, c'est que Jean-Jacques Le Page, audio-prothésiste bien connu dans la région brestoise, meurt de 15 coups de couteau. Son corps est retrouvé calciné dans sa villa cossue de la corniche. Âgé de 67 ans, il est veuf, à la retraite, et fréquente depuis peu le Club 4, un bar à hôtesses de Brest. Il fait la connaissance de Lola et l'invite à passer la soirée à son domicile. Selon Lola, c'était pour boire du champagne, prendre un bain et "un plan à trois".

"Un bon coup à faire", pour acheter leur drogue

Lola prévient William, un de ses amis, qu'il y a "un bon coup à faire". Les deux jeunes ont besoin d'argent pour payer leurs doses de cocaïne, héroïne, alcool et cannabis. Mais le cambriolage programmé tourne au drame. William comparait lui aussi pour meurtre et destruction par incendie.

La cour a neuf jours pour tenter de trouver la bonne version et savoir qui a tué Jean-Jacques Le Page, ce soir de juillet 2009, dans la station balnéaire près de Brest.