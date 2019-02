Ils commettaient des cambriolages en famille et entre amis : cinq prévenus condamnés dans le Calvados

Deux couples et un de leurs proches ont été condamnés ce jeudi au tribunal correctionnel de Caen dans une grosse affaire de cambriolages. En tout, plus de soixante-dix vols entre 2016 et 2018, la plupart à proximité de salles des fêtes.

Plus de soixante-dix cambriolages ont été commis en tout à l'ouest de Caen et dans le Bessin, entre 2016 et 2018.

C'est une vaste affaire de cambriolages commis entre 2016 et 2018 à l'ouest de Caen et dans le Bessin, notamment à Vendes, Juaye Mondaye, Condé sur Seulles et Monceaux en Bessin. Plus de soixante-dix vols en tout, commis en famille et entre amis ! Deux couples et un de leurs proches ont été jugés et condamnés ce jeudi midi par le tribunal correctionnel de Caen.

Leur spécialité : les salles des fêtes

Le meneur du groupe écope d'un an de prison ferme, les autres sont condamnés à de la prison avec sursis, entre six et dix-huit mois. Tous sont mis à l'épreuve pendant trois ans, ont l'obligation de travailler et d'indemniser leurs victimes.

Leur spécialité, c'était les salles des fêtes. Soit ils les escaladaient ou les fracturaient pour voler tout ce qu'ils trouvaient à l'intérieur (boissons, nourriture sono et même des stylos !). Soit ils allaient sur le parking pour dérober des objets dans les voitures pendant que tout le monde dansait.

Les prévenus évoquent des fins de mois difficile

A la barre, les prévenus expriment leurs regrets (trois étaient présents sur les cinq, seulement les hommes). Ils évoquent des fins de mois difficiles qui les ont poussé à agir. Tout commence quand le meneur, un père de cinq enfants arrive en fin de droits de chômage. Un jour, il brise la vitre d'une voiture. Et au fur et à mesure, il entraîne ses proches dans ses cambriolages : sa compagne, son beau-frère et un couple d'amis.

Plusieurs fois, le meneur fait garder ses enfants par l'une des prévenues, meilleure amie de sa compagne... Il prétend emmener sa femme se balader en amoureux. En fait, ils partent avec un pied de biche dans le coffre.

50 000 euros de préjudice

Le préjudice total est de plus de 50 000 euros. Une cinquantaine de victimes se sont constituées partie civile. Toutes n'ont qu'un mot à la bouche : "Ils nous ont gâché la fête". Un jeune couple par exemple témoigne : "On a failli annuler notre mariage en 2017. On s'est rendu compte du cambriolage juste avant la cérémonie" explique Cédric, 35 ans.

Marine, 25 ans, avait loué une salle pour le Nouvel an 2017. Elle a eu une très mauvaise surprise le matin du 31 : "Ils ont tout volé : la sono, l'alcool, la brioche du petit déjeuner... Ils ont vraiment forcé toutes les portes de la salle pour prendre la moindre chose. On a tous des difficultés dans la vie, je suis maman célibataire, je touche 900 euros par mois, ça n'autorise pas à cambrioler toutes les salles devant lesquelles on passe !"

Pendant l'audience, Aline Lebret, l'avocate du meneur du groupe, a montré que c'est la misère sociale qui a, dans un premier temps, amené son client à agir : "C'est un couple qui avait du mal à finir les fins de mois, en fin de droits de chômage. Ensuite, il y a eu une sorte d'engrenage, et peut-être un effet grisant."

A priori, personne n'ira derrière les barreaux. La peine d'un an de prison ferme pour le meneur pourra bénéficier d'un aménagement. Son avocate Aline Lebret est satisfaite : "L'intérêt de tout le monde, c'est qu'il continue de travailler pour indemniser les victimes. C'est une peine juste. Il ne va pas faire appel."