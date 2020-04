Ils cuisinent pour les soignants en Creuse

Voila de quoi changer de l'ordinaire pour les personnels soignants de l'hôpital de Gueret. Ce jeudi, ils ont pu déguster de la "Creusiflette" une recette mise au point par deux amis de Boussac, à base de fromage de Gouzon, de lardons et de pommes de terre creusoises.

Chaque semaine, Jérôme Menu le patron de l'hôtel-restaurant "le Central" à Boussac et son ami Sylvain Gengo livrent gratuitement une soixantaine de repas préparés par leurs soins, et ils espèrent bien augmenter la cadence.

"Cette semaine on a eu des pommes de terre et du fromage fourni par la laiterie de la Voueize (basée à Gouzon) , on a donc refait de la Creusiflette , explique Jérôme Menu, mais on va varier les plaisirs, j'ai reçu des légumes on va pouvoir faire de la soupe et d'autres bonnes choses."

"C'est très bien accueilli par le directeur de la cuisine de l'hôpital. Avec le confinement , il lui arrive d'être en sous effectifs. Dans mon restaurant, on cuisine avec des gants , des masques , des charlottes sur la tête. On a renforcé toutes les protections sanitaires, et on livre en portions individuelles."

Un appel relayé sur Internet

L'idée est partie de l'appel lancé sur les réseaux sociaux par Sylvain Gengo , jeune creusois a la tête du site "Ça se passe en Creuse"

"On a été entendus, sourit le jeune homme, on a eu des dons du magasin Carrefour de Boussac , du Saint Alpinien de la laiterie de la Voueize à Gouzon , du nectar de myrtilles de la part du producteur Geoffrey Estienne et des barres énérgétiques de l'entreprise de produits bio Jean Hervé."

On peut aussi participer

"Du coup, on va élargir notre distribution, s'enthousiasme Sylvain Gengo, pour les gâteaux et les barres énergétiques on pense aux maisons de retraite autour de nous."

Les deux amis ont aussi livré ce jeudi matin le centre hospitalier de Sainte Feyre. Ils comptent sur nous pour faire encore mieux.

"Si vous avez des produits frais à nous donner, on est volontiers preneurs, explique Sylvain. Il faut venir nous les déposer à l'hôtel-restaurant "Le Central" de Boussac. On a aussi un point de collecte sur Gueret."

Le plus simple pour joindre ces deux bénévoles et leur faire vos propositions, c'est de les contacter via la page Facebook de "Ça se passe en Creuse." Une page sur laquelle on retrouve la photo des donateurs et des livraisons.

"On va continuer comme ça jusqu'a la fin du confinement, assure Sylvain Gengo, avec l'idée d'assurer le plus de livraisons possibles."