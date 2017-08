Ils découvrent leur maison squattée à leur retour de vacances et ne peuvent pas la récupérer

A Nantes, des retraités ont découvert à leur retour de vacances que leur maison secondaire était occupée. Une dizaine de personnes y vivent depuis le 1er août. Les occupants sont protégés par le droit et les propriétaires sont obligés d'engager des poursuites pour obtenir l'expulsion. Explications.

A leur retour de vacances, certains découvrent chez eux une fuite d’eau, une poubelle oubliée, une amende pour excès de vitesse, d’autres, comme ce couple de retraités nantais, ont une surprise encore plus grosse : ils découvrent leur maison secondaire occupée par des squatteurs.

A l’intérieur, les occupants disent être onze, venus du Soudan. Et sur la porte ils ont accroché ce mot :

"Ceci est notre domicile, nous ne voulons rien détériorer. Toute expulsion doit passer par le tribunal, le droit au logement s’applique ici"

Ce sont les voisins qui se sont rendus compte de l’intrusion et qui ont contacté les propriétaires. Les squatteurs seraient entrés par le jardin et se font très discrets depuis selon le voisinage. Et en effet, selon le droit, ils ne peuvent pas être délogés dans l'immédiat.

Après 48h, il faut engager une procédure d’expulsion qui peut prendre des mois

Le couple de propriétaires espère faire passer un huissier dans les prochains jours mais les démarches risquent d’être longues puisqu'après 48 heures le droit considère que les occupants doivent faire l’objet d’une expulsion.

Maître Guillaume Cizeron, avocat à Nantes, rappelle que si un propriétaire se rend compte d’une intrusion dans les 48h, il doit immédiatement se rendre à la gendarmerie et prouver qu’il est bien le propriétaire des lieux, à ce moment là les pouvoirs publics peuvent lancer une expulsion. Passer ce délai de 48h, il n’y a plus de flagrant délit de violation de domicile explique l’avocat spécialiste de l’immobilier.