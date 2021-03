Ils dénoncent un manque d'accès pour les personnes handicapées : la réponse du tribunal de Toulouse

C'est la suite d'une journée mouvementée au tribunal de Toulouse : après la mobilisation ce mardi 23 mars de militants pour les droits des personnes en situation de handicap, le président du tribunal judiciaire et le procureur de Toulouse ont tenu à adresser un communiqué de presse pour contester certains éléments avancés par les militants. Ces derniers soulignaient notamment l'accès compliqué au tribunal pour les personnes en situation de handicap, en marge du procès de 16 d'entre eux qui s'étaient introduits en 2018 sur le tarmac de l'aéroport de Blagnac, et qui avaient bloqué un train en gare Matabiau.

Le tribunal est aux normes disent le président et le procureur

En réponse à la mobilisation de ce mardi, et aux nombreux commentaires postés sur les réseaux sociaux à ce sujet, le président du tribunal et le procureur affirment dans un communiqué que : "les dispositifs d'accès (élévateurs, rampes...) sont conformes aux règles d'accessibilité applicables à ce bâtiment, et sont régulièrement entretenus". Par ailleurs, ils précisent également que les militants dont le procès avait lieu "ont pu être entendues (...) dans le respect des droits de la défense", ce que contestent certains des soutiens de ces militants. Ces derniers ont évoqué sur les réseaux sociaux des propos ou comportements humiliants vis-à-vis de certains mis en cause en situation de handicap; ceux notamment qui éprouvent des difficultés à s'exprimer, et qui n'auraient pas été compris lors de leur procès estiment certains militants.