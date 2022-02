Ils dérobaient des illustrations dans des livres anciens dans des médiathèques partout en France

Une affaire peu banale était jugée devant le tribunal correctionnel de Béziers vendredi dernier. Trois hommes originaires des pays de l'Est comparaissaient pour avoir volé ou revendu des dizaines de documents anciens dans des bibliothèques et des médiathèques en 2018 et 2019. Des vols commis notamment à Limoges, Avignon, Clermont-Ferrand, Le Mans, Auxerre, et Montpellier.

Ces hommes étaient des connaisseurs puisqu'ils dérobaient des documents de grande valeur. Ils se présentaient comme chercheurs et s'adressaient aux services des documents anciens des médiathèques pour consulter des ouvrages du XVI ème siècle. Là, discrètement, avec une lame de rasoir, ils découpaient des illustrations, des cartes géographiques, des parchemins anciens... Des documents parfois estimés à 5 ou 10.000 euros pièces qu'ils revendaient ensuite à un brocanteur à Berlin en Allemagne.

Le trafic a duré deux ans au moins avant de se faire prendre. À force de constater des vols dans leurs collections, plusieurs villes avaient envoyé une mise en garde à toutes les médiathèques de France. Les voleurs empruntaient les documents avec de fausses cartes d'identité mais sur lesquelles figuraient leurs vraies photos. Et comme ils étaient déjà connus pour des faits similaires, ils ont fini par se faire prendre.

Ils avaient chez eux très peu de documents volés, déjà revendus, mais de nombreux téléphones avec les photos des cartes et parchemins. L'antiquaire interpellé peu après a reconnu qu'il leur avait acheté des dizaines de documents.

Le préjudice est difficile à estimer car bon nombre de médiathèques ne sont pas manifestées. La médiathèque de Clermont Ferrand qui réclamait 150.000 euros de dommages et intérêts en a obtenu 50.000.

Le principal voleur, un hongrois de 56 ans (interpellé à Cessenon sur Orb près de Béziers dans l'Hérault) a été condamné à 5 ans de prison ferme. Son complice, un Polonais de 48 ans à 3 ans de prison ferme. Et enfin l'antiquaire Berlinois, un Autrichien de 47 ans à 3 ans avec sursis.

Aujourd'hui ce genre de vol dans les médiathèques n'est plus possible car depuis, tous les documents ont été numérisés et sont donc consultables uniquement dans leur version numérisée.