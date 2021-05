Ils dérobaient des produits périmés pour les revendre : deux employés d'Intersport jugé à Bayonne

Pas question pour eux de fanfaronner à la barre du tribunal correctionnel de Bayonne ce jeudi 20 mai. Deux anciens employés, âgés de 49 et 50 ans, de l'enseigne "Intersport" au forum de Bayonne, comparaissaient pour "abus de confiance" et "recel de bien". Ils sont soupçonnés d'avoir détourné des centaines de produits destinés à être détruits car trop abîmés ou obsolètes. Chaussures, vélos, skateboard, planches de surf, kayak ou encore vêtements, le montant du préjudice s’élève à 7.000 euros pour la seule année 2019. Mais ils le reconnaissent, avoir magouillé pendant cinq ou six ans.

Produits revenus en ligne

Lors des perquisitions menées par les enquêteurs, de nombreux produits ont été retrouvés dans les garages des prévenus. _"Une caverne d'Alibaba" selon le président du tribunal Gerard Denard. Alors que la direction de l’établissement commercial exigeait que les produits en question soient amenés a la déchetterie, les deux employés (entretient et magasinier) a retapaient à leurs domiciles pour en faire cadeaux à leurs proches, ou bien les revendre sur le site de vente en ligne Vinted. Selon la procureure de la République, Roselyne Clérisse, c’était un "système assez simple et avantageux" qui consistait à déposer les poches poubelles dans les déchetteries avant d'y retourner plus tard pour récupérer les objets dans les bennes à ordures. Le bénéfice pouvait atteindre les 400 euros par mois. De quoi "arrondir les fins de mois"_ dira, aux policiers, l’épouse de l'un des prévenus.

La défense plaide la relaxe

"Selon moi tout cela, c’était de la poubelle" se défend l'un des deux prévenus. "Pas du tout", répond l'avocat de la partie civile. Me Philippe Hontes explique que "certains objets étaient dangereux", comme des skate défectueux, et que d'autres étaient destinés à des associations ou des braderies. La procureure de la République a demandé huit et six mois de prison avec sursis pour les deux hommes. La défense de son coté a plaidé la relaxe. Me Michel Cocoynac a dénoncé "le gaspillage des grandes entreprises" et Me Angélique Combe "l'absence d'intention de tromper l'employeur". Pas d'intention donc pas d'abus de confiance. Le jugement sera rendu le 6 juillet prochain.