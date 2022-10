Ils dérobent du chanvre dans un champ, trois hommes interpellés par les gendarmes de Vaucluse

Après avoir arraché et dérobé du chanvre dans un champ à Lauris (Vaucluse) dans la nuit de jeudi à vendredi, trois individus ont été interpellés par la brigade de gendarmerie de Cadenet.

Butin estimé à 100.000 euros

Vendredi, le propriétaire d'un champ de chanvre porte plainte après avoir découvert qu'un hectare a été arraché dans la nuit. Le préjudice est d'environ 100.000 euros. Les gendarmes de la brigade territoriale autonome de Cadenet interpellent deux hommes venus rapporter le fourgon loué pour commettre ce vol.

Une perquisition menée au domicile du signataire du contrat de location permet, avec l'appui des pelotons de surveillance et d'intervention de Pertuis et de Saint-Saturnin-lès-Apt, de mettre la main sur un troisième homme et la découverte des pieds de chanvre dérobés.

Les auteurs reconnaissent alors le vol. Ils sont convoqués au tribunal en mars 2023.