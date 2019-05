Loire-Atlantique : ils dévastent huit hectares de terres agricoles en faisant un rodéo dans les champs

La gendarmerie a placé en garde à vue trois jeunes de 17 et 18 ans soupçonnés d'avoir dévasté huit hectares d'un champ et fait d'importants dégâts dans une exploitation agricole de Bouaye (44) dimanche dernier.

Les trois jeunes soupçonnés d'avoir dévasté le champ et cassé les serres sont en garde à vue à la gendarmerie..

Bouaye, France

Huit hectares de culture saccagés et de multiples dégradations. C'est un paysage de désolation que ces trois jeunes sont accusés d'avoir laissé derrière eux chemin de la Piogerie à Bouaye (44) explique la gendarmerie.

Rodéo en tracteurs et chariots élévateurs

Dimanche après-midi ces trois garçons allument tracteurs, chariots élévateurs, véhicules électriques et font la course dans les champs et dans les serres.

Au passage, des tomates sont renversées. - Anne-Claire Goyer

Un rodéo au cours duquel ils percutent un silo d'eau chaude de 30 000 mètres cubes, cassent une colonne d'alimentation en dioxyde de carbone et font voler en éclat d'un seul coup 200 vitres de serres stockées sous un hangar. Il y en a pour 10 000 euros de dégâts déplore l'exploitante Anne-Claire Goyer. Ils tentent ensuite de s'introduire dans les locaux de l'exploitation agricole.

Les vitres brisées étaient stockées dans un hangar. - Anne-Claire Goyer

Caméras de vidéo-surveillance et suites judiciaires

C'est une caméra de vidéo-surveillance qui permet de les identifier. Très connus des services de gendarmerie, les deux premiers interpellés ont 17 et 18 ans. Le troisième, 18 ans lui aussi, est amené à la brigade par ses parents.

Le mineur est convoqué devant le juge des enfants en septembre prochain. Les deux majeurs eux seront jugés en mars 2020.

Mini-tornade en 2016

L'exploitation agricole victime de leurs méfaits cultive des tomates hors sol. En 2016 elle avait subi d'autres déboires, touchée par une mini-tornade, deux hectares et demi de serres avaient été endommagés.