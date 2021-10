Ils échangent leur place à l'avant de la voiture à l'arrivée des policiers, deux hommes arrêtés à Laval samedi

Deux hommes, l'un âgé de 48 ans et l'autre de 25, sont convoqués en mars devant la justice pour refus d'obtempérer et conduite en état d'ivresse. Le samedi 16 octobre, les deux hommes ont fait l'objet d'un contrôle routier sur le pont d'Avesnières à Laval.

Au départ ils ont refusé de s'arrêter, mais se sont finalement exécutés cent mètres plus loin. À ce moment-là, les policiers les voient alors changer de place.

L'homme de 25 ans devenu passager alors qu'il était conducteur refuse de souffler dans l'éthylotest arguant qu'il est passager et non conducteur. Il n'a pas le permis de conduire et est ivre. Les policiers ont placé les deux hommes en garde-à-vue.