Ils exhibaient une arme d'assaut (factice) devant un lycée de Poitiers !

Grosse frayeur ce lundi 16 octobre 2017 aux abords du lycée Kyoto de Poitiers : des riverains ont croisé 2 jeunes gens, dont un qui exhibait un fusil d'assaut. Au final : plus de peur que de mal : l'arme était en fait un pistolet airsoft. 9 patrouilles de police mobilisées.

Il est 8h40 ce lundi 16 octobre 2017 quand des riverains croisent 2 jeunes devant le lycée Kyoto. L'un d'entre eux tient "une sorte de mitraillette" à la main. Alertée, la police envoie aussitôt 9 patrouilles sur place. Et demande aux établissements alentours de fermer leurs portes : interdiction d'entrer et de sortir d'Aliénor d'Aquitaine, de Jean Moulin, et de St Jacques de Compostelle.

Un fusil airsoft type M16

Grâce au signalement laissé par les témoins, la police retrouve les 2 suspects en classe : il s'agit en fait de 2 élèves de 16 ans, adeptes de l'airsoft. Leur fusil d'assaut est en fait un pistolet à billes propulsées par de l'air comprimé, de type M16.

9 patrouilles de police mobilisées

Ils n'ont menacé personne, et voulaient juste montrer leur "joli joujou" aux copains. Mais le simple fait d'exhiber une arme, même à billes, devant une école représente une menace.

Conseil de discipline en vue

Placés en garde à vue, ils en sont quittes pour un rappel à la loi. Et ont été relâchés. Mais ils devront certainement passer en conseil de discipline de leur établissement.