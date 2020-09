Ils faisaient pousser du cannabis chez eux pour éviter à leurs enfants de fréquenter.. les dealers

Les parents voulaient éviter à leurs enfants, de jeunes majeurs, de fréquenter les dealers, "des mauvaises fréquentations" disent-ils. Ils pointaient du doigt plus précisément des trafiquants de Bagnols-sur-Cèze (Gard), visiblement. Aussi ces parents faisaient pousser le cannabis à la maison, dans le garage, à Pont-Saint-Esprit. Et les enfants n'avaient plus qu'à se servir.

4 grands pieds de cannabis

Il s'agit en fait d'une découverte fortuite des forces de l'ordre, qui procédaient à une perquisition pour un soupçon de cambriolage. Les enquêteurs sont tombés sur 4 grands pieds de cannabis.

Ces deux parents très attentifs à la sécurité de leurs enfants passeront devant le tribunal de Nîmes le 1er mars 2021.