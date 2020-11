Montpellier : ils fêtent leur mariage à la Paillade comme si le confinement n'existait pas

La police est intervenue à de multiples reprises ce vendredi 13 novembre à Montpellier pour encadrer les participants à un mariage qui ont multiplié les délits et infractions aux règles du confinement, et malgré les PV. L'un des convives a été placé en garde à vue.

Il y en a que le confinement n'arrête pas... En l'occurrence ce vendredi 13 novembre, des participants à un mariage quartier de la Paillade à Montpellier, qui ont complètement dépassé les bornes : feux d'artifice, excès de vitesse, rassemblement sans masque. Ils ont accumulé les infractions aux règles du confinement et à la loi de manière générale, en dépit des nombreux rappels à l'ordre. Un jeu d'usure qui a duré plusieurs heures avec les forces de l'ordre.

Tirs de mortiers et feux d'artifice

Au départ, deux détonations entendues dans le quartier, suffisamment fortes pour inquiéter notamment dans les écoles. Une fois sur place la police comprend qu'il s'agit de tirs de mortiers, de pétards géants type Mammouth et de feux d'artifice de calibre professionnel. Certains sont plantés dans de gros bacs à fleurs, prêts à être tirés pour célébrer... un mariage.

Ni masque ni attestation

Assez vite les policiers repèrent une vingtaine de grosses cylindrées de location stationnées en double file dans une rue, et au pied d'un immeuble un groupe, qui s'est formé pour accueillir les mariés à leur sortie. Personne ne porte de masque. Pas d'attestation non plus. Les agents contrôlent, et avertissent : avec la crise sanitaire, le nombre de personnes est limité à six pour la cérémonie. Ça n'arrête nullement pas le cortège. Direction Grammont et la salle des mariages.

Excès de vitesse

Les policiers ne vont plus les lâcher. Malgré tout, en route les conducteurs multiplient les comportements dangereux, les excès de vitesse. Arrivés sur place, il faudra que les uniformes s'interposent pour restreindre l'accès aux seuls mariés et leurs témoins.

Une interpellation

Le reste du groupe est finalement reparti en ville, la police toujours dans leur sillage qui a continué à dresser des PV. Jusqu'à fatiguer les fêtards. L'un des conducteurs a quand même fini au poste après un excès de vitesse, contrôle à 104km/h au lieu de 50. Sa voiture a été saisie et placée en fourrière. Il sera poursuivi pour vitesse excessive et mise en danger délibérée de la vie d'autrui.