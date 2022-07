Ils filment en conduisant l'accident de poids lourds sur l'autoroute A7 : 103 conducteurs verbalisés

Un poids lourd a pris feu ce mercredi sur l'autoroute A7 au niveau de Saint-Paul-Trois-Châteaux après une collision. Un bouchon de 30 kilomètres s'est formé dans l'autre sens non pas à cause de la fumée mais à cause de curieux... téléphone à la main. 103 conducteurs ont été verbalisés.