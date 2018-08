Dieppe, France

Il est un peu plus de 14 heures ce dimanche 19 août. Une adolescente de 14 ans se baigne du côté de la jetée ouest, une zone non surveillée. Mais il y a du vent et la mer est agitée. Avec les courants et la houle, elle n'arrive pas à regagner la berge.

Des promeneurs tentent de lui porter secours

4 promeneurs sur la plage l'aperçoivent, en train de se noyer. Ils tentent tour à tour de lui venir en aide. Mais eux-mêmes se retrouvent en difficulté. 4 maîtres nageurs sauveteurs interviennent. Non sans mal, ils parviennent, aidés des pompiers, à sortir la jeune fille de l'eau. Elle est inconsciente et transportée dans un état d'urgence absolue à l'hôpital de Dieppe. Les 4 promeneurs et les 4 sauveteurs sont également conduits au centre hospitalier, dans un état moins préoccupant.

D'importants moyens déployés

Outre la trentaine de pompiers dépêchée sur place, 2 hélicoptères ont été mobilisés sur cette intervention, le Dragon 76 de la Sécurité Civile et l'hélicoptère du Samu 76.