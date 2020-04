Un couple est venu de Gap (Hautes-Alpes) jusqu'à Valence (Drôme) pour se réapprovisionner en drogue. L'homme et la femme ainsi que leur dealer ont été interpellés mardi soir avec 530 grammes d’héroïne et de cocaïne et 6300 euros en liquide. Ils sont présentés au parquet ce vendredi après-midi.

Un couple fait 160 kilomètres pour s'approvisionner en héroïne et est interpellé en pleine transaction

L'affaire démarre mardi soir, dans un secteur éloigné du centre-ville de Valence près du plateau de Lautagne sur la route de Montélier. Un lieu pas connu comme un endroit de rencontre habituel et encore moins en cette période de confinement. Une patrouille de policiers municipaux est donc intriguée par deux voitures garées face à face. Dans l'une un couple, dans la seconde un seul homme. Lorsque les policiers tentent d'effectuer le contrôle de leurs attestations de sortie, les deux voitures s'enfuient. La première finit par s’arrêter assez rapidement en pleine route après les injonctions des policiers. La seconde voiture, elle, réussit à prendre la fuite par la Lacra, la voie rapide entre Valence et Romans-sur-Isère, dont une entrée est toute proche. Cette seconde voiture est à son tour stoppée au bout de quelques minutes.

Drogue et argent liquide saisis

Dans la voiture du couple, un paquet de 485 grammes d’héroïne est découvert. Dans l'autre voiture la police nationale retrouve 6300 euros en liquide et 45 pochons de cocaïne et d'héroïne emballés pour la revente. Le couple est âgé d'une quarantaine d'années, vit à Gap et l'homme a déjà un casier judiciaire assez chargé. L'autre homme est un valentinois d'une vingtaine d’années, lui aussi déjà connu de la police.

160 kilomètres pour acheter leur drogue

Aucun doute pour les enquêteurs, le couple a roulé 160 kilomètres en pleine période de confinement pour venir refaire son stock de produits stupéfiants et acheter près d'un demi kilo de drogue à un dealer valentinois. Tous ont été placés en garde à vue dès mardi soir et seront présentés au parquet de Valence ce vendredi après-midi. Le dealer et ses deux clients venus de Gap devraient être jugés en comparution immédiate dès lundi 20 avril.