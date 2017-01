Ils font le Buzz : la tempête, la Run Eco et le Secours populaire de Rennes

Dans le Buzz Armorique de ce vendredi 13 janvier, on vous propose notamment de vivre la tempête de la nuit dernière comme si vous y étiez !

La tempête comme si vous y étiez ! C'est l'avantage des réseaux sociaux, certains diront l'inconvénient: on peut voir le spectacle depuis son lit. Dès le premier coup de vent, jeudi après-midi, sur Twitter, on voit une avalanche de photos et de vidéos impressionnantes. Celle de David par exemple, tournée sur le port de Roscoff dans le nord Finistère.

Les réseaux sociaux servent aussi de tribune aux bretons... déçus de ne pas avoir vu de neige chez eux cette nuit !

En #Bretagne c'est pas avec cette flotte qu'on va ressortir les Skis !!

Tant pis on fera des Bonhommes de Terre! #VigilanceOrange #Tempete — RT Pierre (@RouatP) January 12, 2017

Courir écolo c'est possible !

Si, si, c'est possible, notamment en participant à la Run Eco, ce dimanche à Rennes et dans plein d'autres villes de France ! Rendez vous à 10h sur le parking du Roazhon Park, pour un parcours de 6 à 7 km d'environ 1h. Le but, c'est de ramasser les déchets en faisant de la course à pied ou en marchant. L'idée est de l'association RUN ECO TEAM, créée il y a un an par un Nantais Nicolas Lemonnier.. Il nous explique dans cette vidéo sur FAcebook, vue près de 2 millions de fois.

L'association a eu un beau coup de pub le jour de noël puisque Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, en a parlé comme d'un coup de coeur ! De 1500 membres, l'association est passée à 14300, d'où l'idée pour ce début d'année d'organiser un peu partout en France un Run Eco ce dimanche. Si vous y participer, pensez à prendre un sac pour les déchets !

Solidaire avec le Secours populaire de Rennes

L'association a besoin d'un nouveau camion frigorifique car le sien arrive à échéance en juillet prochain. Ce camion est essentiel au Secours Populaire car il permet de collecter des denrées alimentaires. 11 000 personnes en situation d'urgence en ont bénéficié en 2015 à Rennes. Pour acheter le véhicule, l'association a lancé une campagne de financement participatif sur ulule.com, afin de récolter 6000 euros de dons pour un camion d'occasion qui coûte environ 25 000 euros.

On peut donner jusqu'à la fin du mois... Sur 6000 euros, 2405 ont déjà été récoltés !