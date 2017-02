Ils font le Buzz : le Bagad de Vannes à l'Olympia, les journées sans portable, et l'application Captain Sam

Dans le Buzz Armorique, le Bagad de Vannes pour un concert triomphal à l'Olympia, les trois journées sans portable, et une application mobile pour rentrer sain et sauf, sans abandonner sa voiture !

Le Bagad de Vannes triomphe à l'Olympia

Presque deux ans jour pour jour, après avoir gagné "La France a un incroyable talent", la formation morbihannaise a son nom en grosse lettres rouges sur la devanture de l'Olympia, scène parisienne mythique ! Les 59 musiciens ont présenté leur spectacle "Contrechamps" face à 2000 personnes, dont 200 venus en car depuis le Morbihan. Un bonheur pour les oreilles mais aussi pour les yeux puisque 12 écrans retransmettaient des images de la Bretagne en arrière plan !

Le plus de ce spectacle du #BagadVannes: 12 écrans qui transmettent des images de la #Bretagne de quoi voyager ! @bagadmelinerion pic.twitter.com/3oMPR0yBdG — FB Armorique (@bleuarmorique) February 5, 2017

La féerie du spectacle, largement partagée dans le public !

Le Bagad de Vannes vient de faire danser toutes les couleurs de la Bretagne à l'Olympia. Grand moment de ferveur collective — Bouëssel du Bourg (@bouessel) February 5, 2017

Pour revivre l’événement, c'est par ici.

Les journées sans téléphone portable

Aujourd'hui demain et mercredi, ce sont les journées mondiales sans portable. L'idée n'est pas forcement de vivre trois jours sans son téléphone, mais au moins de réfléchir à la place qu'il occupe dans nos vies, et de voir à quel point nous pouvons être dépendants.Cette année, il y a aussi 6 défi à réaliser sans portable : trouver une cabine téléphonique, ou faire une photo de la rue, place ou avenue de la république de sa commune, mais avec un vrai appareil photo. Tout est expliqué sur le site www.mobilou.info.

Une application pour rentrer de soirée sain et sauf sans abandonner sa voiture

A Rennes, vous allez pouvoir être raccompagné chez vous par un chauffeur, dans votre propre voiture ! Finie la galère, de devoir aller récupérer sa voiture sur le parking de la boite de nuit, ou de la fête, le lendemain matin. Cela s'appelle Captain Sam, et le service fonctionne de minuit à 6h, les jeudis vendredis et samedis. Vous réservez sur le site, jusqu'à une demi-heure avant l'heure à laquelle vous voulez rentrer, le chauffeur vient jusqu'à vous, et vous demandera vos clés pour vous raccompagner chez vous, pour un trajet de 35 minutes max en voiture autour de Rennes. L'entreprise a eu l'idée d'organiser une navette qui roule toute la nuit, pour déposer les chauffeurs jusqu'aux différentes soirées auxquelles ils sont appelées ! L'application devrait être disponible dans la semaine sur l'AppStore. Pour les prix, il faut compter un peu moins cher qu'un taxi, selon la créatrice du service.