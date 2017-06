Ils font le Buzz : le nouveau Président de région, Radiocrèche, et un jeune fan de foot-fauteuil

Dans le Buzz Armorique de ce vendredi, l'élection de Loïg Chesnais-Girard dans le fauteuil de Président de la région Bretagne a eu lieu jeudi. Elle était à suivre sur Twitter.

Il n'y avais pas vraiment de suspense : Loig Chesnais-Girard, 39 ans, maire de Liffré, a été élu jeudi pour succéder à Jean-Yves Le Drian à la tête de la région Bretagne. C'était le seul candidat en lice, depuis que le ministre des Affaires étrangères a annoncé son départ de la région pour ne plus cumuler les casquettes. L'élection était à suivre sur le site internet de la Région Bretagne et grâce au hastag #DirectCRBZH. Le nouveau président de région a tenu d'abord à rendre hommage à Corinne Erhel, députée des Côtes d'Armor, décédée juste avant le premier tour de la présidentielle. Il a ensuite a salué le travail de ses deux prédécesseurs, Pierrick Massiot mais surtout celui de Jean Yves Le Drian.

#DirectCRBZH Les élus régionaux se rendent à l’urne pour élire le prochain président de la Région #Bretagne pic.twitter.com/xdC6Z0WOcj — Région Bretagne (@regionbretagne) June 22, 2017

#DirectCRBZH Annonce du nouveau président de la Région #Bretagne dans quelques instants pic.twitter.com/2LyAAqnC8k — Région Bretagne (@regionbretagne) June 22, 2017

#DirectCRBZH Le Conseil régional applaudit le plus jeune président des Régions de #France (photo assemblée) — Région Bretagne (@regionbretagne) June 22, 2017

#DirectCRBZH .@LoigCG demande à l’assemblée de respecter une minute de silence en hommage à Corinne Erhel pic.twitter.com/am8ucDInZ0 — Région Bretagne (@regionbretagne) June 22, 2017

Radiocrèche, la radio des professionnels de la petite enfance

Radiocrèche, c'est un projet mené par Optimômes, une entreprise bretonne qui compte déjà 5 crèches à Vannes, à Lorient et Rennes notamment. Depuis quelques mois, elle a décidé de donner la parole aux professionnels de la petite enfance pour qu'ils parlent, dans des chroniques radio, de leur métier, de leur formation ou de leurs expériences.

Anne Karine Stoketti, fondatrice d'Optimômes Copier

Au départ les chroniques radio étaient réservées à Optimômes mais elles sont désormais disponibles gratuitement sur le site et l'application Soundcloud. On y découvre des interviews et même des comptines en allemand ! Il devrait y avoir des nouvelles publications tous les 15 jours.

Benjamin, jeune breton atteint de handicap, a un rêve !

Benjamin est un jeune breton atteint d'infirmité moteur cérébrale. Il est fan de foot en fauteuil. Son rêve, c'est d'assister à la coupe du monde de ce sport, en Floride, début juillet. Sauf que ça coûte très cher pour un invalide : il lui faut 9500 euros. Il en a déjà récolté 6000, dont 2000 versés par l'En avant Guingamp. Pour obtenir ce qui manque, il lance une campagne de dons sur le site leetchi.com. Vous avez jusqu'à demain samedi pour donner !