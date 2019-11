Ils font passer des kiwis italiens pour des kiwis français, deux Drômois condamnés à de lourdes amendes

Deux grossistes drômois sont condamnés ce mardi à 40.000 euros et 50.000 euros d'amende pour avoir vendu entre 2015 et 2018 des kiwis italiens en les faisant passer pour des kiwis français.

Valence, France

Les peines sont plus lourdes que celles requises par le procureur il y a deux semaines. Ce mardi, au tribunal de Valence, deux entreprises de distribution de fruits installés dans la Drôme, sont condamnées respectivement à 40.000 euros et 50.000 euros d'amende. Entre 2015 et 2018, celles-ci ont fait passer des kiwis italiens pour des kiwis français.

La filière française victime de ces pratiques

Les gérants sont également condamnés à titre personnel à des amendes importantes : 20.000 euros pour le premier dont 10.000 euros avec sursis et 15.000 euros pour le second dont 8.000 euros avec sursis.

Cette affaire est mise au jour lors de contrôles aléatoires menés par la DGCCRF, la répression des fraudes qui détecte deux pesticides autorisés en Italie mais interdits en France. L'un des deux grossistes condamnés avait reconnu la tromperie au tribunal en expliquant qu'il voulait sauver son entreprise. C'est lui qui écope de l'amende la plus lourde.

L'autre grossiste avait affirmé avoir été trompé par la société italienne chez qui il se fournissait. Trois autres entreprises en France ont été épinglées lors de ces contrôles. L'écart de prix entre le kiwi italien et le kiwi français est d'environ un euro le kilo. Cette différence de prix permettait aux entreprises de dégager des marges plus importantes.