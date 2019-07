Ils forçaient leur fille à maigrir : un couple condamné dans la Somme

Péronne, France

Un couple de Péronne a été condamné à une peine de prison ferme ce jeudi par le tribunal correctionnel d'Amiens pour avoir battu et régulièrement enfermé leur fille, à l'époque âgée de 19 ans, dans un placard. Ils voulaient la punir pour ses mauvaises notes en fac de médecine, et aussi contrôler son poids pour l'empêcher de dépasser la barre de 50 kilos.

Ce médecin et sa femme avaient été jugés il y a un mois. Ils sont donc condamnés à six mois ferme, aménageables avec un bracelet électronique, et six mois avec sursis, pour séquestration et violence. Ils n'ont actuellement plus de contact avec leur fille aînée ; ses deux petits frères ont été placés.