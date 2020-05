Ils forcent une femme handicapée mentale à se prostituer à Cenon : quatre jeunes mis en examen

Quatre jeunes, dont un mineur, ont été mis en examen ce week-end et placés en détention provisoire pour proxénétisme aggravé. Ils sont accusés d'avoir forcé une jeune femme handicapée à se prostituer dans son propre appartement à Cenon près de Bordeaux.

Quatre jeunes, âgés de 17, 18 et 22 ans ont été mis en examen samedi et placés en détention provisoire pour proxénétisme aggravé. Un des "clients" a donné l'alerte selon le parquet de Bordeaux. Il pensait qu'il avait affaire à une prostituée consentante, rencontrée via un forum de discussion sur les réseaux sociaux. Arrivé dans l'appartement de la jeune femme handicapée mentale menacée, violentée, privée de nourriture, il a compris que ce n'était pas si simple. Il s'est immédiatement rendu au commissariat de Cenon pour tout raconter. Les enquêteurs de la brigade départementale de protection de la famille ont été saisis.

Une trentaine de clients en quatre jours

La victime, qui s'est confiée aux enquêteurs, aurait été forcée à d'horribles pratiques sexuelles avec 30 clients différents en quatre jours. Les quatre auteurs ont été interpellés en milieu de semaine dernière et placés en garde à vue.

Les deux garçons de presque 18 ans et leurs copines de 22 ans s'étaient installés dans l'appartement de la victime. Le mobile reste pour le moment inconnu et les enquêteurs tentent de retrouver d'autres clients pour comprendre l'intégralité des horreurs qui ont été imposées à cette femme de 28 ans placée sous curatelle renforcée car elle aurait la maturité d'une enfant d'une dizaine d'années.

Les tortionnaires risquent dix ans d'emprisonnement.