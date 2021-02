Des histoires inventées de toutes pièces pour obtenir des papiers : un trio de Kosovars condamné à Caen

La mécanique était bien rodée et aurait aidé plusieurs familles à venir en Normandie pour y déposer des dossiers de réfugiés politiques. "Parce qu'à Caen ou à Saint Lô, on nous avait dit que les préfectures étaient moins regardantes qu'ailleurs" confie en 2017 à la police une femme sous couvert d'anonymat, par peur de représailles.

L'enquête démarre à partir de cette dénonciation et établit que l'homme qui l'a aidée à venir est un Kosovar de 51 ans, qui vit à Caen, logé par le 115 avec sa famille. Il fait des allers retours réguliers entre Paris et Caen. "On le voit avec plusieurs personnes chargées de bagages à la gare Saint Lazare" rapporte la présidente du tribunal. Il est également localisé à Lyon, et même à la frontière italienne grâce au bornage de son téléphone.

Une fois en Normandie, il accompagne ces familles aux différents guichets, préfecture, CAF, CPAM... Assisté d'un interprète à l'audience, il nie farouchement avoir touché de l'argent. "Les écoutes téléphoniques disent le contraire" objecte la présidente. "Je buvais beaucoup, je racontais n'importe quoi" répond-il.

Son fils âgé de 25 ans parle français et aurait servi d'interprète. Il a également fait venir illégalement en Normandie sa grand mère et une jeune Albanaise, promise à son frère. Lors de sa garde à vue, il était passé aux aveux, avant de se rétracter et de mettre en avant l'alcoolisme de son père.

Le troisième homme âgé de 54 ans est lui plus inséré. Il était chargé d'inventer des histoires aux familles pour monter des dossiers de demandes de réfugiés politiques. Il fournissait également de faux documents, obtenus auprès d'autorités locales corrompues. Plusieurs de ces documents ont été retrouvés sur son ordinateur. Plus de 16 000 euros ont également été saisis sur ses comptes, ainsi qu'une voiture neuve. "Je n'ai pas perçu d'argent, ce sont des économies" explique-t-il. "Avec le RSA ? Vous êtes un gestionnaire hors pair, ironise le procureur, on devrait vous mettre à Bercy !" Cet homme, rappelle le tribunal, a déjà été condamné en Autriche pour aide au séjour irrégulier d'étrangers.

Leurs tentatives d'explications ne convainquent guère le tribunal qui les condamne à de la prison ferme. 18 et 6 mois fermes pour le père et son fils, ce qui couvre leur période de détention provisoire. Ils ne retourneront donc pas en prison. Le plus âgé écope lui d'un an de prison supplémentaire. Une peine qu'il pourra vraisemblablement effectuer sous bracelet électronique. Mais ce qui semble l'embêter le plus c'est l'argent confisqué, qui ne lui sera pas rendu...