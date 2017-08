Ils laissent la drogue derrière eux en fuyant un incendie : les trafiquants arrêtés et condamnés à Cherbourg

C'est un incendie, survenu dans la nuit du lundi 7 au mardi 8 août, qui a mis les enquêteurs sur les traces d'un trafic de stupéfiants. Quatre personnes ont été interpellés. Pour trois d'entre elles, des peines ont été prononcées par le Tribunal correctionnel de Cherbourg lundi 14 août.

Trois hommes ont été condamnés lundi 14 août par le Tribunal correctionnel de Cherbourg pour trafic et usage de stupéfiants. Les deux locataires de l'appartement visé, âgés de 21 ans et originaires de l'Orne, ont écopé respectivement de trois ans de prison dont 18 mois avec sursis et de deux ans de prison dont un an avec sursis. Un troisième homme, âgé de 21 ans, s'en sort avec six mois de prison avec sursis. Un quatrième, un jeune homme mineur, devrait quant à lui être jugé ultérieurement.

Pourtant, au départ de l'affaire, pas de filature, pas d'investigation, mais un banal incendie au rez-de-chaussée, au 111 avenue de Paris, dans le centre-ville de Cherbourg. Il s'est déclaré dans la nuit du lundi 7 août au mardi 8 août, peu après deux heures du matin. Les pompiers ont rapidement maîtrisé les flammes, seule une personne, incommodée par les fumées, a été transportée au centre hospitalier de Cherbourg.

Des armes, de la drogue et de l'argent en liquide retrouvés dans l'appartement

Les pompiers vont alors procéder à des vérifications dans les appartements voisins. Dans l'un d'entre-eux, au premier étage, ils vont faire plusieurs découvertes. Plusieurs armes sont ainsi retrouvées : un fusil semi-automatique, deux carabines, six fusils de chasse et de nombreuses munitions. Les pompiers ont également mis la main sur un peu plus de 3 700 euros en liquide, en petites coupures, ainsi que sur neuf plaquettes de résine de cannabis et de la MDMA, une drogue de synthèse.

Une enquête a été ouverte. Deux hommes ont été interpellés dans la foulée, grâce aux pièces d'identité retrouvées dans leur appartement. Onze plaquettes de cannabis ont également été saisies dans ce même véhicule. Deux autres hommes seront arrêtés quelques jours après. L'un d'entre eux, âgé de 20 ans, est soupçonné d'avoir servi de "nourrice", c'est à dire qu'il aurait stocké chez lui de la drogue.

Au procès ce lundi 14 août, les prévenus, pour les deux plus âgés, se sont montrés évasifs sur ces découvertes. L'un d'entre eux a estimé qu'il n'avait "rien à voir" avec ces armes, l'autre a affirmé qu'il s'agissait "d'armes de collection". Pour la procureure de la République, la présence de douilles déjà utilisées infirme ces déclarations.

Le tribunal de correctionnel a prononcé des peines similaires à la jurisprudence en cours en matière de trafic et de détention de stupéfiants. Pour les forces de l'ordre, c'est une affaire bouclée en moins d'une semaine, grâce à un coup de pouce du destin.