Ils lancent une pétition pour récupérer leur raton laveur

Il s'appelle Tchato, il a une dizaine d'années et c'est un raton laveur qui fait beaucoup parler de lui depuis une semaine. Le 5 octobre, les gendarmes se sont rendus dans une petite ferme des Mathes, au sud du département de la Charente-Maritime, pour une perquisition. Ils sont repartis avec... Un raton laveur. La détention de ces animaux, non domestiques, est très réglementée. A Yannick et Tiphany, il manquait un document. Ils le savaient, ils étaient en train de s'en occuper. Mais Tchato leur a été retirés avant. Ses propriétaires sont très attachés à cet animal, Tiphany le connaît depuis qu'elle a dix ans. Alors, ils font tout pour le récupérer.

L'animal est castré, il est suivi par un vétérinaire depuis dix ans

Cette semaine, ils ont lancé une pétition en ligne. Mercredi 13 octobre, Yannick a envoyé un courrier au procureur de la République de La Rochelle, pour lui fournir plusieurs documents. "Je veux montrer qu'on est en règle, qu'on a tout ce qu'il faut. J'ai rajouté cette fameuse déclaration qu'on avait commencé à remplir", assure Yannick, qui hébergeait Tchato dans sa ferme jusqu'à la semaine dernière.

L'enclos du raton laveur Tchato fabriqué par Yannick. © Radio France - Lise Dussaut

Tiphany rajoute : "Il est suivi par un vétérinaire depuis qu'il est né. Il est castré, il a tous ses vaccins, tous ses rappels. Nous ne sommes pas hors-la-loi". Puis la jeune femme développe : _"On s'est rendus compte qu'il nous manquait ce papier quand j'ai récupéré le raton laveur. Jusqu'alors, c'est ma mère qui s'en occupait. A ce moment-là, je suis allée faire le point chez le vétérinaire._"

Les propriétaires vont prochainement être auditionnés

Cela faisait une dizaine d'années qu'il était dans sa famille. Sa maman a trouvé le raton laveur en Gironde, dans une poubelle. "Il n'avait que deux semaines, et avec lui, il y avait son frère. Mais lui était mort. On s'est occupés de lui, on l'a biberonné. Et puis il s'est habitué à nous. Et il est resté."

Chez Yannick, Tchato avait son propre enclos, une petite cabane avec une couverture : "Il ne pouvait pas s'enfuir", assure encore Tiphany.

On a cherché à comprendre pourquoi on nous l'a enlevé

Avec ce courrier au procureur, Tiphany et Yannick espèrent prouver qu'ils sont en règle. "Nous voulons juste récupérer Tchato, nous n'avons rien fait de mal. Pour nous, ça n'est pas possible autrement. Je ne m'imagine pas ne pas le récupérer. Et nous allons tout faire pour. Dans les règles. Dès qu'on nous a pris Tchato, on a cherché à comprendre pourquoi", relate Yannick.

Tchato, avec l'un de ses compères à la ferme. - Yannick

Une enquête est en cours. Prochainement, ils vont être convoqués par les gendarmes, pour être auditionnés.

En attendant, Tchato lui est dans une autre ferme, toujours en Charente-Maritime, avec d'autres de ses congénères. Yannick a reçu une photo de son protégé en début de semaine. "Avec un court message, m'indiquant qu'il va bien. Mais je reste inquiet pour lui."