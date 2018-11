Ils ligotent et séquestrent deux ados pour cambrioler une maison à Isle

Deux adolescents ont été ligotés et séquestrés à leur domicile d'Isle, près de Limoges, par deux cambrioleurs lundi 29 octobre dans la soirée. Les individus, armés et violents, ont fouillé toute la maison après avoir frappé et neutralisé les deux garçons, en l'absence de leurs parents.

Isle, France

C'est une terrible mésaventure pour deux adolescents d'Isle. Ils ont été ligotés et séquestrés dans leur maison par deux cambrioleurs la semaine dernière, dans la soirée du lundi 29 octobre, alors qu'ils étaient seuls au domicile sans leurs parents.

Ils entrent de force après avoir sonné à la porte

Les deux malfaiteurs ont sonné à la porte et se sont immédiatement introduits, de force, dans la maison lorsque l'un des deux ados a ouvert. Les hommes sont armés, cagoulés et violents puisqu'ils frappent les deux jeunes avant de les ligoter et les bâillonner. Les deux individus fouillent alors la maison, presque tranquillement pendant quelques minutes et emportent notamment du matériel multimédia, sans que leurs deux victimes ne puissent faire quoique ce soit.

Finalement, après le départ des cambrioleurs, l'un des deux garçons parvient à se libérer et à appeler les secours, mais trop tard pour cerner des malfaiteurs partis déjà loin. Heureusement, pas de blessures graves pour les deux adolescents mais, évidemment, un énorme choc d'avoir subi cette agression alors qu'ils passaient une soirée tranquillement chez eux.

Le SRPJ de Limoges est chargé de l'enquête.