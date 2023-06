Ils lui reprochent son attitude sur les réseaux sociaux, trois mineurs agressent un copain au Pont-du-Gard

Les faits se sont produits le 15 juin 2023 sur les berges du Gardon au Pont-du-Gard. Trois mineurs, originaires de Nîmes, rencontrent un copain et l'agressent violemment. Ils lui reprochent son attitude sur les réseaux sociaux, ce qu'il nie. Les coups pleuvent et la victime perd connaissance. Elle reçoit même une grosse pierre sur le crâne alors qu'elle est au sol. Avant de partir, ils lui dérobent sa sacoche et la laissent inconsciente.

ⓘ Publicité

40 heures de garde à vue

Les trois mineurs sont interpellés quelques minutes plus tard à Castillon-du-Gard. Leur garde à vue a duré 40 heures et ils ont reconnu les faits. Placés sous contrôle judicaire, ils seront jugés devant le tribunal pour enfants. La victime a, elle, été transportée au CHU de Nîmes.