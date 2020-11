"Ils m'ont étranglé avec ma capuche" : les familles de deux collégiens portent plainte contre des policiers

Le collège Vercors à Grenoble est sous le choc. Deux de leurs élèves auraient été violemment interpellés par des policiers, le mardi 3 novembre, parce qu'ils ne portaient pas les masques de protection obligatoires.

Alors qu'ils sortent de cours vers 16h30 ce mardi là, la bande de quatre copains, sac à dos sur les épaules, fait tomber le masque et se dirige vers le parc Émile Romanet en face de l'établissement situé entre le quartier Teisseire et le quartier de l'Abbaye. Sur le chemin, un policier descend d'un camion et leur demande de mettre leurs masques. "On les a sorti de notre poche, l'agent est remonté dans le camion et ils ont commencé à nous suivre. J'ai couru, c'était comme un réflexe, j'avais peur d'avoir une amende" raconte Abderrahmen, scolarisé en 3e au collège Vercors.

"J'ai couru parce que j'avais peur d'avoir une amende" - Abderrahmen, collégien de 3e

Abderrahmen et son copain Youness fuient jusqu'au parc, où trois agents sont déjà présents, suivis des six autres agents dans le camion. À ce moment, la situation dégénère. Sans une demande préalable de ses papiers d'identité, Abderrahmen, 13 ans, est plaqué au sol par un agent puis reçoit des coups de pied au niveau des côtes. "Ils m'ont mis des croche-pattes et m'ont étranglé avec ma capuche pour me relever avant de me traîner dans un chapiteau dans le parc pour me frapper de nouveau." L'agression aurait duré une minute. Une minute pendant laquelle l'adolescent leur demande d'arrêter, leur répète qu'il a mal. Un agent lui aurait répondu : "On va vous mettre dans une cave, vous allez voir !"

Son copain Youness n'a pas été épargné. Le collégien de 14 ans a reçu un coup de genou dans la hanche droite. Une des policières présente aurait tenté de calmer ses collègues. Les violences ont pris fin quand les agents ont demandé aux deux garçons leur carnet de correspondance avant de leur lâcher un "Barrez-vous !"

Hésitation avant le dépôt de plainte

Une fois rentrés chez eux, Abderrahmen et Youness racontent à leurs parents ce qu'ils ont vécu. Ne sachant que faire, les parents leur demandent d'en parler au collège. "J'avais peur de porter plainte à la police contre la police" avoue Hanima, la maman de Youness.

Le lendemain, l'équipe éducative du collège Vercors prend l'affaire à bras le corps. "Ils se sont plaints de douleurs aux côtes et à la hanche. Quand ils m'ont dit que c'était à cause de la police, après le récit en détail des faits et au vu de leur mal être, mes collègues et moi avons interpellé l’administration à ce sujet." affirme l'un des enseignants des adolescents. L'équipe éducative conseille alors aux parents des collégiens agressés de porter plainte.

Dimanche 8 novembre, accompagnés d'une dizaine d'enseignants, ils déposent plainte au commissariat pour violence sur mineur. Une plainte appuyée du témoignage d'un de leur copain qui a vu toute la scène. "Certes, ils ont couru, c'était un très mauvais réflexe, mais ça ne justifie pas une telle violence sur des mineurs, assure le père du témoin. La seule explication c'est que certains de ces policiers ont pris les collégiens pour d'autres personnes. Ils les ont poursuivi non pas parce qu'ils n'avaient pas de masques, mais parce qu'ils étaient dans notre quartier pour une autre raison."

Contactée par nos soins, la police ne nous a pas fourni d'éléments.