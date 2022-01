"Ils m’ont volé ma vie" : Mehdi, victime par erreur d’un règlement de comptes à Valdoie témoigne

"J’ai sauté comme un lapin pour me sauver, c’était de l’ordre de instinct de survie". D’une voix grave, profonde et sans trembler, la victime, Mehdi, 29 ans à l’époque, raconte comment ce petit matin du 13 juillet 2017, il a tout perdu.

Sa vie bascule en quelques minutes

Après une nuit de 8h de travail à l’usine Von Roll, il s’est ensuite retrouvé dans sa baignoire, le pantalon en sang, aidé par sa compagne et ses voisins. En effet, ce jour là, la victime se retrouve malgré elle emportée dans une affaire de règlements de compte. Les auteurs des tirs se sont en fait trompés de cible, et l’ont confondu avec son voisin impliqué dans une guerre de gang, sur fond de trafic de stupéfiants.

Son instinct de survie le sauve

Tous les jours ou presque, il se refait encore le film de l’agression : "J’allais rentrer chez moi, j’ai aperçu un individu caché derrière une voiture. Je lui ai demandé de sortir, et il a foncé sur moi. Cagoulé et armé, je me suis figé, je n’ai pas compris. Il m’a demandé qui j’étais et puis il m’a dit de me barrer. Là j’étais comme un lapin pris de panique, de l’ordre de l’instinct de survie. J’ai sauté, je me suis caché, et ils ont fait feu sans interruption. J’ai vu ma vie défiler sous mes yeux. Les voisins m’ont ouvert la porte, eux [NDLR : les agresseurs] se sont échappés.

La victime revoit encore le regard de son agresseur

S’il s'en sort miraculeusement, sans aucune séquelle physique après avoir reçu deux balles, en revanche, le trentenaire est encore marqué psychologiquement par ce terrible face-à-face : "J’ai pas de soucis moi, j’avais une petite vie bien tranquille. Mais depuis, je fais encore beaucoup de cauchemars : j’ai figé le regard de cet homme. Il était à bout portant, comme je vous vois. Dans cette histoire, j’ai perdu mon travail car même après 10 mois je n’ai pas pu reprendre. J'ai perdu mon couple aussi"

La victime, traumatisée, est allée jusqu'à se cacher de sa famille

La psychologue qu’il a consulté met des mots sur ses maux : stress post traumatique, du nom de ces troubles psychiatrique qui surviennent après un évènement traumatisant. La victime lui confiera même que pendant de long mois il est allé jusqu’à cacher son adresse à sa famille. "Avant j’étais très sociable, maintenant je ne le suis plus. Les gens m’agacent. Si je suis avec du monde, je suis là et pas là en même temps. Ils m’ont volé ma vie" conclut la victime.

Le procès se termine ce mardi devant la cour d’Assises du Territoire de Belfort. L'accusé, nie les faits.