Ils menacent de bloquer les liaisons entre Diélette et les îles anglo-normandes

Une pétition circule à Diélette. Elle est initiée par l'association des usagers du port (ils ont 180 dans l'association). Explications : la porte de la Marina est défaillante depuis deux ans et demi. Indisponible 15 mois sur 24 !

Depuis deux ans et demi, février 2015, l'accès à la marina de #Diélette n'est plus aussi simple. La porte abattante qui permet les entrées et sorties du #port, défaillante, doit être remplacée. Mais les retards s'accumulent et les #plaisanciers excédés ont décidé de passer à l'action. Depuis le week-end dernier ils ont installé des #banderoles sur le port : ""plaisanciers en #colère, porte abattante ras le bol". Et une #pétition circule. Elle est initiée par l'association des usagers du port qui comprend 180 membres.

Indisponible 15 mois sur 24 !

Des retards s'accumulent pour l'installation de la porte de la marina à Diélette © Radio France - Katia Lautrou

En attendant la nouvelle porte un système temporaire a été mis en place mais il n'est pas satisfaisant car il ne s'adapte pas aux marées. Les plaisanciers ne peuvent plus sortir et entrer dans le port comme avant. La porte est indisponible 15 mois sur 24 ! "Je perd 35 à 40 minutes à chaque marée. Si on veut faire une partie de pêche on peut pas, Y'en a marre", Alain Yvard est un plaisancier en colère comme Jean Paul Vincent : " Avant je faisais une sortie en mer chaque semaine, j'en suis rendue à une par mois". Une nouvelle porte était promise pour mars dernier pour un montant avoisinant les 300 000 euros...Mais toujours rien...

Les usagers demandent une indemnisation

Christian Jourdain, Jean-Claude Vincent et Alain Yvard de l'association des usagers du port de Diélette © Maxppp - Katia Lautrou

Les usagers du port de Diélette demandent aujourd'hui à être indemnisés pour tous ces désagréments. L'association des usagers du port demandent donc à l'agglo du Cotentin (gestionnaire) que le préjudice subi soit indemnisé à hauteur de 25 % à faire valoir sur le montant de leur place de port 2018. Des places qui valent de 800 à 2 000 euros environ à l'année. Sinon en plus de la pétition ils menacent de bloquer le "Victor Hugo" qui assure la liaison avec les îles anglo-normandes. De son côté Johann DENIAUX, Président de la Commission de Territoire des Pieux à l'agglomération du Cotentin précise dans un communiqué que "les conditions habituelles d’accès à la marina seront rétablies très prochainement, d’ici la mi-août, hors aléas." La nouvelle porte est arrivée dernièrement sur le port, une entreprise des Vosges procède en ce moment à son installation mais les retards s'accumulent.

Permanence pour signer la pétition au local du club au centre nautique le mercredi de 18H à 20H et le samedi de 10H à 12H