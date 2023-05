Ils menacent deux jeunes au démonte-pneus et au fusil à canon scié aux fêtes de Susmiou

D'une voiture rayée, l'affaire a pris une grande ampleur, aux fêtes de Sus d'abord, puis à celles de Susmiou, toujours près de Navarrenx, deux semaines plus tard. Quatre jeunes, deux frères et leurs amis, âgés de 18 à 21 ans, ont été condamnés ce lundi 22 mai à six et sept mois de prison avec sursis, assortis d'une interdiction d'entrer en contact avec leurs deux victimes et d'une interdiction de port d'armes pendant trois à cinq ans, pour violences avec armes (violences psychologiques, par la menace) et tentative d'extorsion de fonds. Leur arsenal : un démonte-pneus, un poing américain, un pistolet d'alarme et un fusil à canon scié.

ⓘ Publicité

L'affaire continue aux fêtes de Susmiou

Tout commence aux fêtes de Sus, le 7 mai : les quatre jeunes retrouvent leur voiture rayée et soupçonnent deux adolescents - l'un mineur, l'autre tout juste majeur - d'en être responsables. Ils les menacent avec le démonte-pneus, le poing américain, le pistolet d'alarme et le fusil à canon scié, demandent à l'un des deux de payer les réparations de la carrosserie ; les victimes refusent et parviennent à rentrer chez elles.

Mais les quatre jeunes n'oublient pas et deux semaines plus tard, dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 mai, aux fêtes de Susmiou, le village voisin, cette fois, ils prennent à nouveau à partie l'un des deux adolescents et lui demandent de s'écarter de la fête. Finalement ce sont les gendarmes, qui interviennent, et interpellent les quatre jeunes hommes avec sur eux, cachés, le démonte-pneus, le poing américain, le pistolet d'alarme et le fusil à canon scié.